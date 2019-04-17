Mersin'de ortaokul öğrencisinden dünya hızlı okuma rekoru

Daha önce Gaziantep’te 10 yaşında bir çocuk, 1 dakikada 11 bin 750 kelime okuyarak dünya rekoru kırmıştı.

Amerikalı Mariel Aragon’un 6 bin kelimelik rekorunu ikiye katlayan Tarık Yiğit’in rekorunu da Mersin'in Silifke ilçesinden Enes Acun geçerek, yeni bir dünya rekoruna imza attı.

1 DAKİKADA 14 BİN 430 KELİME OKUDU

Silifkeli 12 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi Enes Acun, Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi Sorumlusu Metin Çapar’ın hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. 168 kelime ile başlayan Enes Acun, 20 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 14 bin 430 kelimeye ulaştı.

"BU BİR DÜNYA REKORUDUR"

Dünya rekorunu kırdığı için mutlu olduğunu belirten Enes Acun, “Bu eğitime bir ay önce başladım. 20 saat eğitim gördüm. Dünya rekoru 11 bin 750 benim rekorum ise 14 bin 430 ve yüzde yüz anlama oranı ile bu oranı yakaladım. Bu eğitimi arkadaşımın babası tavsiye etti. Metin Çapar Hocama teşekkür ediyorum. İlk başladığımda 1 dakikada 168 kelime okumuştum. Yüzde 70 anlama oranım vardı. Şimdi ise 1 dakikada 14 bin 430 kelime okudum. Yüzde 100 anlama oranım var. Hem anlama hem de okuma oranımı arttırdım. Bu bir dünya rekorudur.” dedi.

"REKORU TESCİL ETTİRECEĞİZ"

Okuma ve anlama yeteneğiyle dikkat çeken Enes’e destek verilmesini isteyen Metin Çapar, “Bir eğitimin sonuna daha geldik. Çocuklara 1 ayda toplam 20 saat eğitim verildi. Sonuç harika, Enes Acun beni oldukça şaşırttı. Çocuklarla gurur duyuyorum. Yoğun bir program sonucunda farklı farklı sonuçlar elde ettik. Bugün elde ettiğimiz rakam bir dünya rekorudur. Daha önce dünya rekoru 11 bin 750 idi. Biz bu rekoru ekarte ettik ve bir dakikada 14 bin 430 kelime ile dünya rekoru kırdık. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Bu eğitim çocukların hayatına büyük bir kolaylık sunacak. Kendilerinde bir öz güven hakim olacak. Şimdi sıra bu rekoru, noter huzurunda tescil ettirmeye geldi.” dedi.







