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12 yaşındaki çocuğu dilendiren anne ve ağabey ceza aldı

Gaziantep'te, engeli bulunmayan 12 yaşındaki çocuğu engelli ayakkabısı giydirerek dilendiren anne ve ağabey, zabıta tarafından yakalandı.

DHA | 09.07.2019 - 17:47..
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Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler ek hizmet binasında dün sabah görevliler, bir kız çocuğunun dilendiğini gördü.

KAÇMAYA BAŞLADI

Engelli ayakkabısı giyen çocuğu bu sırada bir kadın ile erkeğin yönlendirdiğini gören görevliler, durumu zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekibi, dilenen S.Ç. (12) isimli kız çocuğunu kaçmaya çalışırken yakaladı.

12 yaşındaki çocuğu dilendiren anne ve ağabey ceza aldı

ANNE VE AĞABEYİ YAKALANDI

Çocuğun annesi Sermin Çakıcı ile ağabeyi Umut Çakıcı da hastane bahçesinde zabıtalar tarafından yakalanarak, karakola götürüldü. Burada yapılan kontrolde ayakkabısı çıkarılan kız çocuğunun herhangi bir engeli olmadığı görüldü.

153 TL İDARİ PARA CEZASI

Zonguldak'tan geldikleri anlaşılan ailenin, küçük kıza engelli ayakkabısı giydirerek vatandaşların duygularını istismar edecek şekilde dilendirdiği belirlendi. Hastanede yaklaşık 1 saat dilenen kız çocuğunun üzerinde yapılan aramada, 435 lira para bulundu. Paraya el koyan zabıta ekipleri, Gaziantep'e neden geldiğini açıklayamayan anne Sermin ile ağabey Umut Çakıcı'ya, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira idari para cezası kesti.

12 yaşındaki çocuğu dilendiren anne ve ağabey ceza aldı

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