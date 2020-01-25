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Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı.

İHA | 25.01.2020 - 04:33..
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Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ'da 12 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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