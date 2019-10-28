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12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, bir metre 52 santimetrelik saçlarıyla, Dünya Çocuk Rekoru belgesi aldı.

AA | 28.10.2019 - 01:24..
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İzmir Şeker Mevhibe Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Özdemir, halk oyunları kursuna katıldığı Karbağlar Halk Eğitim Merkezinde yaptığı açıklamada, çevresindekilerin saçlarına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

'İzmirli Rapunzel' ilgi görüyor VİDEO

"KURUTUP TARAMAK İKİ SAAT SÜRÜYOR"

Pek çok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini belirten Özdemir, "Küçükken saçlarım daha sarıymış, o yüzden annemler kestirmemiş. Sonra ben de kestirmek istemedim. Böylece bu uzunluğa ulaştı." diye konuştu. Saçlarının uzaması için özel ürün kullanmadığını dile getiren Özdemir, "Saçlarımı kurutup taramak yaklaşık iki saat sürüyor. Annem banyodan sonra tarayıp kuruttuğunda ben film falan izliyorum. Bu anlamda bazen sıkıldığım oluyor ama saçlarımı sevdiğim için sorun yapmıyorum. Saçlarımı sadece özel günlerde açıyorum çünkü normal günlerde ayağıma dolanıyor. Okula geldiğimde ise saçlarımı örüyorum." şeklinde konuştu.

12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

"HERKES 'RAPUNZEL' DİYE HİTAP EDİYOR"

Özdemir, gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydederek, "Bizi görenler Guinness Rekorlar Kitabı'na falan başvurun diyorlardı ama onun için başka özellikler gerekiyormuş. O yüzden orası olmadı ama Dünya Çocuk Rekoru belgesi aldık. Eski rekor 84 santimetreymiş. Ben onu kırdım. İsmimi bilmeyen herkes 'Rapunzel' diye hitap ediyor. İsmimi bilen arkadaşlarım ve öğretmenler de bazen böyle diyor. Bu durumu seviyorum." ifadelerini kullandı. Geçmişte kuaförlük eğitimi aldığını anlatan anne Selma Özdemir de kızının saçlarının uzun olmasının bazı zorluklarının bulunduğunu, bakımının kolay olmadığını söyledi.

12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

 

12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

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