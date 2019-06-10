Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışında, yolun karşısına geçmek için çitlerden atlayan 12 yaşındaki Muhammed Doğan'a, Mustafa Y.'nin kullandığı 34 BGU 671 plakalı otomobil çarptı.

TİŞÖRTLERİYLE KANI DURDURMAK İSTEDİLER

Çarpmanın etkisiyle çocuğun başı, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü şoka girerken kazayı görenler, yerde yatan çocuğun başından akan kanı durdurmak için tişörtlerini çıkartarak üzerine bastırdı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Yoldan geçen bir doktor da çitlerin üzerinden atlayarak kalbi duran Muhammed'i, kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağırlaşan Muhammed, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

12 yaşındaki Muhammed'e otomobil çarptı VİDEO

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Muhammed, kurtarılamadı. Hastaneye akın eden çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, sürücü Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Muhammed Doğan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.