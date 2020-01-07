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12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest kaldı

Kocaeli’de 12 yıl önce ormanlık alanda feci şekilde darbedildikten sonra hastanede hayatını kaybeden iş adamının katil zanlıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, serbest kaldı.

İHA | 07.01.2020 - 09:42..
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20 Nisan 2008 günü Kocaeli’de inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Gölcük ilçesi Değirmendere’ye gitti.

Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak, feci şekilde darbedildi.

12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest kaldı

AMBULANSI ŞÜPHELİNİN KENDİSİ ARADI

Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti. Olaydan 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan’ın yanında olduğunu kendisinin de darbedildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi.

12 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Olayın üzerinden 12 yıl geçti ve cinayet dosyası yeniden açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39)’un olduğu 4 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest kaldı

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ise şüphelilerin serbest bırakılma kararına itiraz etti.

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