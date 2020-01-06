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12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

Kocaeli'de iş adamının yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı, cinayet aydınlatıldı.

DHA | 06.01.2020 - 12:53..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş insanı Aydın Koçaslan (38), 20 Nisan 2008 tarihinde Başiskele ilçesi Bahçecik mevkisinde ormanlık alanda dövülmüş halde bulundu.

2013 YILINDA BERAAT ETTİ

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Aydın Koçaslan, 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Koçaslan’ın işletmelerinin muhasebeciliğini yapan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi, emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

ORMANLIK ALANDA DÖVDÜKTEN SONRA BİR EVİN ÖNÜNDE BIRAKTILAR

Ardahan Arda’nın olay günü Aydın Koçaslan ile Gölcük Değirmendere’de bir restoranda yemek yemek için buluştuğu, restorandan çıktıktan sonra Arda’nın bir bahane uydurup, Koçarslan’ı ormanlık alana yönlendirdiği tespit edildi. Aracın olay yerinde durmasıyla birlikte burada aralarında yakında bir villada bekçilik yapan kişinin de bulunduğu 3 kişi, iş insanına saldırdı. Aydın Koçaslan dövüldükten sonra bekçinin görev yaptığı olay yerine 150 metre uzaklıktaki villanın önüne taşındı. Aydın Koçaslan ve Ardahan Arda’nın saldırıya uğradığı izleniminin verilmesi için burada 3 kişi, Arda’yı da dövdü. Daha sonra bekçi, polisi arayarak haber verdi.

12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

HESABINA PARA GEÇİRMİŞ

Ardahan Arda mahkeme boyunca yediği dayak nedeniyle hafıza kaybı yaşadığını, olay anını hatırlamadığını iddia etti. Polis yeniden açılan dosya kapsamında Ardahan Arda’nın hesabına para geçirmesi nedeniyle patronunu öldürmeyi planlayarak, 3 kişi ile anlaştığını tespit etti. Ardahan Arda ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.G., B.A.Y. ve K.K., adliyeye sevk edildi.

12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı

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