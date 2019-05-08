taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1757
Euro
6.9218
Altın
1289.25
Borsa
90827.39
Gram Altın
255.807

1200 derece sıcaklık karşısında oruç

Karabük'te haddehanelerde çalışan işçiler, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında oruçlarını tutuyor.

DHA | 08.05.2019 - 12:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karabük'te bulunan 16 haddehanede, hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan çıkan sıcak demiri ellerindeki maşa aracılığıyla merdaneye veriyor.

PERVANELERLE SERİNLİYORLAR

İnşaat ve profil demiri olarak çıkan sıcak ürünler kesilmek üzere ızgaraya gidiyor. İşçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanları serinletilmeye çalışılıyor.1200 derece sıcaklık karşısında oruç

"EKMEK PARASI"

42 yaşındaki işçilerden Mustafa Karataş, aşırı sıcakta oruç tutmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Ne yapalım ekmek parası. Gece vardiyası daha iyi bizim için. Hava sıcak, ocak sıcak, haddehane sıcak. Allah'a şükür ibadetimizi yine de yapıyoruz. Yeter ki haddehanede üretim olsun" dedi.

1200 derece sıcaklık karşısında oruç

1200 derece sıcaklık karşısında oruç

1200 derece sıcaklık karşısında oruç

1200 derece sıcaklık karşısında oruç

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi

389
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

369
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

303
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

Uzaydan görüntülenen İstanbul'un beton ormanları

235
CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

CHP ile DSP İstanbul seçimi için bir araya geldi

133
Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

300
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir