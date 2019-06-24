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Yeni çıkanlar

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik | 24.06.2019 - 10:49..
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YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

KOKULAR KİTABI - 4

Ve nihayet kokuların lezzetlerle buluştuğu o beklenen cilde sıra geldi! Türkçe koku literatürünün kurucusu Vedat Ozan’ın tadına doyulmaz kaleminden; tarihin, dünyanın, kimyanın ve de insanın bildiği Lezzetler için görkemli bir kapanış sahnesi...

Kokular Kitabı 4 - Lezzetler

Vedat Ozan

Everest Yay.

S.: 700

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

PEKİ YA ŞİMDİ?

Blogger’ların kraliçesi PuCCa, heyecanla beklediğiniz, bir solukta okuyacağınız yedinci günlüğü Peki Ya Şimdi? ile karşınızda!

Peki Ya Şimdi

Pucca

İndigo Kitap

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

ADI SANI BELİRSİZ BİR OLAY

Barbey d’Aurevilly’nin ustalık eseri Adı Sanı Belirsiz Bir Olay, dünyaya keskin sınırlar çerçevesinde bakan sarsılmaz iradeli bir anne ile kırılgan bir masumiyete sahip kızı arasındaki ilişkisinin gerilimli patolojisini çarpıcı bir biçimde resmediyor.

Adı Sanı Belirsiz Bir Olay

Barbey d’Aurevilly

Sel Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

KİMSELERE YAR OLMAYAN KUŞLAR

Orhan Kemal Öykü Ödüllü yazar Zafer Doruk, uzun bir aradan sonra yeniden okurlarıyla buluşuyor. Çukurova’nın sıcağından ses veren bu yeni öykülerinde varoşlar tozu toprağıyla hayat bulurken coğrafyanın kendine  has yaşam kültürü bütün renkleriyle elle tutulabilecek kadar canlanıyor.

Kimselere Yar Olmayan Kuşlar

Zafer Doruk

Sel Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

LEMAN HANIM'IN MAVİ CADILLAC'I

1960’ların İstanbul’unda başlayıp, günümüze dek uzanan bir aşk hikâyesi ve eskimeyen 1964 model mavi bir Cadillac otomobil... Burak Artuner, Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı romanında sadece bir aşk hikâyesi anlatmıyor; Amerikan kültürü etkisiyle değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan İstanbulluları, güç odaklarının yağma kültürünü de kayda geçiriyor.

Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı

Burak Artuner

Mona Kitap

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

ŞANTİYE YAZILARI

Şantiye Yazıları “Yakınlığın yalanındansa uzaklığın belirsizliği evladır…” diyen Derviş Aydın Akkoç’un ilk kitabı!

Şantiye Yazıları

Derviş Aydın Akkoç

Everest Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

KIZ BABASI VE KEDİ

Küçük bir kızın gözünden olağanüstü bir yaz tatili macerası...

Kız Babası ve Kedi

Erol Hızarcı

Destek Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

KEŞKE JAPON OLSAYDIM

Sağımız solumuz ormanlarla dolu muhteşem bir yoldan eve dönüyorduk ama orasının evimiz olmadığını biliyorduk. Kadıköy’ü, çocukluğumuzu özlüyor, bunu kendimize bile anlatamıyorduk. Arabada Cengiz Kurtoğlu şarkı söylemeye devam ediyor, Ermeni bir doktor New York’ta elli yıldır vatanını düşlüyordu.

Keşke Japon Olsaydım

Onur Gökşen

İnkılâp Kitabevi

S.: 120

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

AKGÜN AKOVA SETİ

Akgün Akova seti, 7 kitaptan oluşuyor:

Sevdiğim Kadın Adları Gibi, Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü, Yüzünden Yollar Çıkardım, Baba Bana Bağırma, İçimden Geçen Yolda, Elimi Tut Yeter, Aşk ve Kuyrukluyıldız!

Akgün Akova Seti - 7

Akgün Akova

Karakarga Yay.

S.: 1008

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

SADECE ŞEYMA

... Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim. Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...

Sadece Şeyma

Şeyma Subaşı

DEX Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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