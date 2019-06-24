Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KOKULAR KİTABI - 4
Ve nihayet kokuların lezzetlerle buluştuğu o beklenen cilde sıra geldi! Türkçe koku literatürünün kurucusu Vedat Ozan’ın tadına doyulmaz kaleminden; tarihin, dünyanın, kimyanın ve de insanın bildiği Lezzetler için görkemli bir kapanış sahnesi...
Kokular Kitabı 4 - Lezzetler
Vedat Ozan
Everest Yay.
S.: 700
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PEKİ YA ŞİMDİ?
Blogger’ların kraliçesi PuCCa, heyecanla beklediğiniz, bir solukta okuyacağınız yedinci günlüğü Peki Ya Şimdi? ile karşınızda!
Peki Ya Şimdi
Pucca
İndigo Kitap
S.: 216
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ADI SANI BELİRSİZ BİR OLAY
Barbey d’Aurevilly’nin ustalık eseri Adı Sanı Belirsiz Bir Olay, dünyaya keskin sınırlar çerçevesinde bakan sarsılmaz iradeli bir anne ile kırılgan bir masumiyete sahip kızı arasındaki ilişkisinin gerilimli patolojisini çarpıcı bir biçimde resmediyor.
Adı Sanı Belirsiz Bir Olay
Barbey d’Aurevilly
Sel Yay.
S.: 136
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KİMSELERE YAR OLMAYAN KUŞLAR
Orhan Kemal Öykü Ödüllü yazar Zafer Doruk, uzun bir aradan sonra yeniden okurlarıyla buluşuyor. Çukurova’nın sıcağından ses veren bu yeni öykülerinde varoşlar tozu toprağıyla hayat bulurken coğrafyanın kendine has yaşam kültürü bütün renkleriyle elle tutulabilecek kadar canlanıyor.
Kimselere Yar Olmayan Kuşlar
Zafer Doruk
Sel Yay.
S.: 80
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LEMAN HANIM'IN MAVİ CADILLAC'I
1960’ların İstanbul’unda başlayıp, günümüze dek uzanan bir aşk hikâyesi ve eskimeyen 1964 model mavi bir Cadillac otomobil... Burak Artuner, Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı romanında sadece bir aşk hikâyesi anlatmıyor; Amerikan kültürü etkisiyle değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan İstanbulluları, güç odaklarının yağma kültürünü de kayda geçiriyor.
Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı
Burak Artuner
Mona Kitap
S.: 264
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ŞANTİYE YAZILARI
Şantiye Yazıları “Yakınlığın yalanındansa uzaklığın belirsizliği evladır…” diyen Derviş Aydın Akkoç’un ilk kitabı!
Şantiye Yazıları
Derviş Aydın Akkoç
Everest Yay.
S.: 256
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KIZ BABASI VE KEDİ
Küçük bir kızın gözünden olağanüstü bir yaz tatili macerası...
Kız Babası ve Kedi
Erol Hızarcı
Destek Yay.
S.: 224
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KEŞKE JAPON OLSAYDIM
Sağımız solumuz ormanlarla dolu muhteşem bir yoldan eve dönüyorduk ama orasının evimiz olmadığını biliyorduk. Kadıköy’ü, çocukluğumuzu özlüyor, bunu kendimize bile anlatamıyorduk. Arabada Cengiz Kurtoğlu şarkı söylemeye devam ediyor, Ermeni bir doktor New York’ta elli yıldır vatanını düşlüyordu.
Keşke Japon Olsaydım
Onur Gökşen
İnkılâp Kitabevi
S.: 120
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AKGÜN AKOVA SETİ
Akgün Akova seti, 7 kitaptan oluşuyor:
Sevdiğim Kadın Adları Gibi, Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü, Yüzünden Yollar Çıkardım, Baba Bana Bağırma, İçimden Geçen Yolda, Elimi Tut Yeter, Aşk ve Kuyrukluyıldız!
Akgün Akova Seti - 7
Akgün Akova
Karakarga Yay.
S.: 1008
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SADECE ŞEYMA
... Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim. Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...
Sadece Şeyma
Şeyma Subaşı
DEX Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş
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