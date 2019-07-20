Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türkiye, Garanti Antlaşması'na dayanarak ve adadaki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmıştı.

Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenmiş oldu ve Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına alınırken, Türk Barış Harekatı, aynı zamanda Yunanistan'da cunta idaresinin de sonu olmuştu.

ECEVİT-ERBAKAN KOALİSYONU

O günleri yaşayan herkes bilir ki, harekat, Ecevit- Erbakan koalisyonun birlikte başardığı bir işti.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

"Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla başlatılan harekat, Bülent Ecevit'in "Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz" sözleriyle tüm Türkiye’ye duyurulmuştu.

Harekatın 44. yılında, Ecevit’in 1974 sabahı tarihi kararı açıklarken söyledikleri;

"YALNIZ TÜRKLERE DEĞİL RUMLARA DA BARIŞ GETİRMEK İÇİN ADA'YA GİDİYORUZ"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma harekâtına başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki, kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için ada'ya gidiyoruz.

KARARA MECBUR KALDIK

Bu karara ancak tüm politik ve diplomatik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık. Bütün dost memleketlere, bu arada son zamanlarda yakın istişarede bulunduğumuz dost ve müttefikimiz birleşik Amerika'ya ve İngiltere'ye meselelerin müdahalesiz halledilmesi, diplomatik yollardan halledilebilmesi için gösterdikleri iyi niyetli çabalar için şükranlarımı belirtmeyi borç bilirim. Eğer bu çabalar sonuç vermediyse, elbette sorumlusu bu iyi niyetli gayretleri gösteren devletler değildir.

Tekrar bu harekâtın insanlığa, milletimize ve bütün Kıbrıslılara hayırlı olmasını dilerim. Allah'ın milletimizi ve insanlığı felaketlerden korumasını dilerim."

Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı’nı ilan ediyor