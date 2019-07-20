taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı kararını sabahın ilk ışıklarında Başbakanlığa girerken gazetecilere bir demeçle vermişti.

Özel İçerik | 20.07.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türkiye, Garanti Antlaşması'na dayanarak ve adadaki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmıştı.

Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenmiş oldu ve Kıbrıs Türk halkının varlığı güvence altına alınırken, Türk Barış Harekatı, aynı zamanda Yunanistan'da cunta idaresinin de sonu olmuştu.

ECEVİT-ERBAKAN KOALİSYONU

O günleri yaşayan herkes bilir ki, harekat, Ecevit- Erbakan koalisyonun birlikte başardığı bir işti.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

"Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla başlatılan harekat, Bülent Ecevit'in "Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz" sözleriyle tüm Türkiye’ye duyurulmuştu.

Harekatın 44. yılında, Ecevit’in 1974 sabahı tarihi kararı açıklarken söyledikleri;

"YALNIZ TÜRKLERE DEĞİL RUMLARA DA BARIŞ GETİRMEK İÇİN ADA'YA GİDİYORUZ"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma harekâtına başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki, kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için ada'ya gidiyoruz.

KARARA MECBUR KALDIK

Bu karara ancak tüm politik ve diplomatik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık. Bütün dost memleketlere, bu arada son zamanlarda yakın istişarede bulunduğumuz dost ve müttefikimiz birleşik Amerika'ya ve İngiltere'ye meselelerin müdahalesiz halledilmesi, diplomatik yollardan halledilebilmesi için gösterdikleri iyi niyetli çabalar için şükranlarımı belirtmeyi borç bilirim. Eğer bu çabalar sonuç vermediyse, elbette sorumlusu bu iyi niyetli gayretleri gösteren devletler değildir.

Tekrar bu harekâtın insanlığa, milletimize ve bütün Kıbrıslılara hayırlı olmasını dilerim. Allah'ın milletimizi ve insanlığı felaketlerden korumasını dilerim."

Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı’nı ilan ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

79
İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

47
Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

13
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

16
Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

14
ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

39
Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir