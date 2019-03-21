taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46355
Euro
6.21435
Altın
1308.45
Borsa
103407.79
Gram Altın
230.005

122 kaçak göçmen yakalandı, 17 organizatör tutuklandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı.

İHA | 21.03.2019 - 21:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede bir haftada Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Malkara ve Çorlu olmak üzere toplamda 7 ilçede, çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

122 kaçak göçmen yakalandı, 17 organizatör tutuklandı

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN KAÇAKÇILARA GÖZALTI

Bu uygulamalarda Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir, Bangladeş, Hindistan ve Nepal uyruklu toplam 122 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 17 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 17 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

352
Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

951
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

147
Siirt'te 11.2 milyon varillik petrol rezervi bulundu

Siirt'te 11.2 milyon varillik petrol rezervi bulundu

421
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

405
Fehmi Koru'dan yeni parti yorumu

Fehmi Koru'dan yeni parti yorumu

217
Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir