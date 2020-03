125 yazardan 20. yüzyılın en iyi 10 romanı

The Top Ten: Writers Pick Their Favourite Books (En İyi 10 Roman: Yazarların Favori Kitapları) adlı bir listede toparlanan favori kitaplar, aralarında Normal Mailer, Ann Patchett, Jonathan Franzen, Claire Messud, and Joyce Carol Oates gibi isimlerin yer aldığı 125 yazar tarafından seçilmişti.

Listeye şöyle bir göz atalım dedim. Benim 2 tane okumadığım var listede. Siz de eksiklerinizi belirler, #evdeyimokuyorum açısından değerlendirirsiniz belki. Bu günleri de atlatacağız. Süreçte sakinliğimizi korumak, sosyalleşmek için kitaplar hep yanı başımızda.

İşte 20. Yüzyılın 10 romanı! Siz hangilerini okumuştunuz?

LOLITA

Lolita'yı okumaya karar verdiğinde, lütfen onun son derece ahlaki bir kitap olduğunu unutma. (Vladimir Nabokov - Edmund Wilson'a Bir Mektubundan)

Lolita

Vladimir Nabokov

Çev.: Fatih Özgüven)

İletişim Yay.

S.: 364

MUHTEŞEM GATSBY

Muhteşem Gatsby yalnızca Fitzgerald'ın en parlak yapıtı değil, aynı zamanda 20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. Kahramanı Jay Gatsby'nin Long Island'da bir malikânede sürdürdüğü debdebeli yaşam tarzı, "Caz Çağı" olarak bilinen 1920'li yılları bütün coşkusu, aşırılıkları, şiddeti ve çöküşüyle yansıtır. Eğitimsiz bir aileden gelen yoksul Gatsby, kendini baştan yaratır. Servet ve güç kazanarak yeni umutlar ve başlangıçlar vaat eden bir hayatın eşiğine gelen bu gizemli milyonerin tek dürtüsü saplantı haline getirdiği ilk aşkı Daisy'ye kavuşmaktır. En parlak düşlerinin bir öpücükte cisimleştiği beş yıl önceki bir anı yeniden yakalamaktır aslında. Ama geçmiş geçmiştir ve tekrar edilmesi mümkün değildir. Gatsby'nin uğradığı yıkım, Amerikan Rüyası'nın da çöküşüdür.

Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald

Çev.: Fadime Kahya

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 184

KAYIP ZAMANIN İZİNDE - YAKALANAN ZAMAN

... Ama biri tamamlandı: Swann'ların Tarafı'nda, Guermantes Tarafı'nda, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nde, Zaman'ın dev katedrali, Zaman'ın izinde sürülen dev yolculuk. Proust'un "Kayıp Zamanın İzinde" attığı yedinci ve son adım. Kayıp Zamanın İzinde'yi seri şeklinde okumalısınız.

Kayıp Zamanın İzinde

Marcel Proust

Çev.: Roza Hakmen

Yapı Kredi Yay.

S.: 360

ULYSSES

Ulysses tek bir günü anlatır. Yahudi reklamcı Leopold Bloom ile öğrenci Stephen Dedalus’un 16 Haziran 1904’te Dublin’de gündelik işlere koşturmalarının romanıdır. Ancak bu basit noktadan başlayarak, James Joyce olağanüstü derinlikte, zengin bir anlatı örer. Herkesin malumudur, Homeros’un Odyssea destanı Ulysses ismiyle Dublin’e taşınmıştır bu romanda, ama bu taşınmaya binbir çeşit biçem alıştırması, teknik, söz oyunu, onlarca dil, binlerce kültürel referans, gerçek ya da hayali kitaplardan yapılmış sayısız alıntı da eşlik eder. Ve bilinç akışının gürül gürül çağlamasıyla biter Ulysses.

Ulysses

James Joyce

Çev.: Fuat Sevimay

Kafka Kitap

S.: 656

DUBLİNLİLER

Joyce, Dublin'in yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor. Dublinliler'de Joyce sarsılmayan bir gerçekçilikle, doğduğu ve büyüdüğü Dublin'de yüzyıl sonunda yaşamdan kesitleribize sunuyor. 1905 yılında tamamladığı bu hikâye derlemesi konu aldığı hayatlar ve kullandığı dil yüzünden İrlanda'da ve İngiltere'de yayınevlerince ahlâka aykırı bulunup kabul edilmemiş, yayımlanması, ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi'yle aynı zamanı bulmuştu. Joyce bir ölümle başlayan ve "Ölüler" ile sona eren on beş hikâyesinde şehrin farklı katmanlarında gezinmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrini ve İrlanda'yı özetleyen manevi felç, pişmanlık ve iki arada kalmışlık gibi hisleri de bu kitabın her bir satırına işliyor.

Dublinliler

James Joyce

Çev.: Murat Belge

İletişim Yay.

S.: 276

YÜZYILLIK YALNIZLIK

Marquez’in kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı Yüzyıllık Yalnızlık, gerçekçi anlatımının yanı sıra fantastik kurgusuyla dünya edebiyatının kültleri arasında yer alıyor. Yazarın iki yıldan daha kısa bir sürede tamamladığını dile getirdiği eser, kendisinin de ifadesiyle 15-16 yıllık düşünsel birikiminin eseri olarak onun çocukluk yıllarının sanatsal bir anlatımı niteliğini taşıyor.

Yüzyıllık Yalnızlık

Gabriel Garcia Marquez

Çev.: Seçkin Selvi

Can Yay.

S.: 464

SES VE ÖFKE

Ses ve Öfke'de, ABD'nin güneyinde yaşayan Compson ailesinin dağılışı farklı bilinçlerle izleniyor. Zihinsel engelli oğul Benjy'nin, suçluluk ve onur duygularıyla azap çeken ağabeyi Quentin'in, sert, mantıklı ve kurnaz diğer erkek kardeş Jason'ın anlatımlarıyla ailede yaşananlar yavaş yavaş açığa çıkıyor. Kız kardeş Candace'ten Jason'ın vasiliğini aldığı yeğeni Quentin'e, zenci hizmetçi Dilsey'den torunu Luster'a pek çok karakterin sahiciliği ve olayların evrensel trajedisi, Faulkner'ın diliyle bir cam kırığı kadar keskin, bir öfke anı kadar yüksek sesli.

Ses ve Öfke

William Faulkner

Çev.: Rasih Güran

Yapı Kredi Yay.

S.: 294

DENİZ FENERİ

Deniz Feneri kaybedilen bir mutluluğun anılmarda yeniden canlandırıldığı olağanüstü bir romandır. Ramsay ailesi her yıl yaz tatillerini İskoçya da ki yazlıklarında geçirirler bu tatillerin sonsuza dek süreceği duyğusu hepsini sarmıştır. Çocuklar için cennetten farksız olan bu yaz evinde yetişkinler sık sık sonsuzluğu anımsatan zaman parçalarıyla karşılaştıkları hissine kapalırlar..

Deniz Feneri

Virginia Woolf

Çev.: Naciye Öncül Akseki

İletişim Yay.

S.: 248

BÜTÜN HİKÂYELER

(The Complete Stories)

Bu olağanüstü cildin yayınlanması, Flannery O'Connor'ın Amerikan kurgusuna anıtsal katkısını sağlam bir şekilde sağlamıştır. Burada, O'Connor'ın kısa yaşamında bir araya getirdiği sadece iki hikaye koleksiyonunda görünmeyen on iki de dahil olmak üzere otuz bir hikaye var - Yükselen Her Şey Yakınsamanalı ve İyi Bir Adam Bulmak Zor.

The Complete Stories (Bütün Hikayeler)

Flannery O’Connor

SOLGUN ATEŞ

Çok zordur konuşmak sevgili ölülerimizle, rüyalardan bildiğimiz üzere! Endişemizi, kırılganlığımızı, utancımızı görmezden gelirler. Artık eskisi gibi olmayışları insana fena koyar. Uzak bir savaşta ölen okul arkadaşımız, şaşkın değildir bizi kapısında görmekten; işaret eder biraz kaygısız, biraz kederli, bodrum katı odasındaki su birikintilerini.

Solgun Ateş

Vladimir Nabokov

Çev.: Yiğit Yavuz

İletişim Yay.

Çev.: 286

