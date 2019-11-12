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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DHA | 12.11.2019 - 11:33..
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İzmir'in Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen siyah otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Turgut'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Turgut, yola savruldu.

İzmir'de otomobilin yayaya çarpma anı İZLE

SAĞLIK DURUMU İYİ

Turgut'un yanında karşıya geçen kişi ise otomobilden son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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