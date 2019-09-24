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128 kilometre hızla giderken Rubik küpü çözdü

İspanya polisinin yakaladığı sürücü, 200 euro ceza aldı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 3 ceza puanı işlendi.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 12:59..
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Trafikte hız yapmak zaten tehlikeliyken bir de aracının içerisinde Rubik küpü çözen bir sürücü düşünün...

İspanya'da kayda alınan görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

İSPANYA POLİSİ YAKALADI

128 kilometre hız yapan bir sürücü, direksiyon başında elindeki Rubik küpünü çözmeye çalışırken, kameraya yakalandı. Görüntüleri izleyen İspanya polisi de harekete geçti.

200 EURO PARA CEZASI ALDI

Seyir halindeyken durdurulan sürücü, 200 euro (yaklaşık 1.250 TL) para cezası aldı. Ayrıca, şahsın ehliyetine üç ceza puanı işlendi.

Hız yaparken rubik küpü çözmeye çalışan sürücü İZLE

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