Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

PARLAK FİKİR PASTASI

Özgürlük bazen bir pasta kılığındadır! İtalyan Andersen ödüllü yazar Luigi Ballerini, Türkçe’deki ilk romanında, okurlarını uzun süre zihinlerden silinmeyecek leziz bir yolculuğa çıkarıyor. Tadı damakta kalan sımsıcak karakterler ve betimlemeler mis kokular eşliğinde, bir pasta evinden içeriye davet ediyor...

Parlak Fikir Pastası

Luigi Ballerini

Günışığı Kitaplığı

S.: 160

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DÖRT SINAV

... Başkalarında aramayı bırak. Evrenden istemeye bir son ver. Kalbinin içine sığdırılmış sonsuz bir evrenle yaşıyorsun zaten doğduğundan beri. Her günün ötekine benzemeye başlamış sonunda, yazık değil mi? Oysa sadece uykudan uyanıp ayaklandığında açılıverecek bütün kilitli kapılar. Anahtara ihtiyacın yok. Ama bir rehberin olsun istersen, bu kitap var artık yanında...

Dört Sınav

Bülent Gardiyanoğlu

Destek Yay.

S.: 328

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İMKÂNSIZ KALE

İmkânsız Kale, seksenlerin bilgisayar ve video kaset çılgınlığını gençlik sıkıntılarıyla harmanlayan, aksiyon dolu bir aşk hikâyesi...

İmkânsız Kale

Jason Rekulak

İthaki Yay.

S.: 296

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YAZGI VE GAZAP

2017’de Granta dergisi tarafından en iyi genç Amerikalı yazarlar arasında gösterilen, kitapları New York Times çoksatanlar listesine giren, 2018’de Guggenheim edebiyat bursuna layık görülen Lauren Groff gelenekle yenilikçiliğin ötesine geçen, dünya klasikleri kadar katmanlı ve günümüz dünyasının gerçeklerini unutmayan bir edebiyatın temsilcisi olan maharetli bir yazar. Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan Yazgı ve Gazap, yayımlandığı dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama’nın okuma listesine seçilmesiyle de adından söz ettirmişti...

Yazgı ve Gazap

Lauren Groff

İthaki Yay.

S.: 440

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KENDİNE HOŞ GELDİN

... İnsanlar gelip geçici. Unutma, kimse senden daha çok düşünmeyecek seni. Gitmem diyenler gidecek, sen yine kendine geleceksin. Düşeceksin, ayağa yine kendin kalkacaksın. Yaralanacaksın, yaralarını kendin saracaksın. Onca acının içinden yine tek başına çıkacaksın. Sarılmaya ihtiyacın olacak, yine kendine sarılacaksın. Dertlerin seni yakacak, Anka Kuşu gibi küllerinden doğacaksın., Kendine iyi bak, sana en çok sen lazımsın.

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

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ŞÜPHE

Cass Anderson, sağanak yüzünden bir an önce evine ulaşmak için kısa, ama tehlikeli orman yolunu tercih eder. Yolda park edilmiş bir araba görür, ama ne arabayı umursar ne de içindeki kadını… Ertesi gün arabanın içinde gördüğü kadının öldürüldüğünü öğrenir. Bu, Cass için zor günlerin başlangıcı olur. Endişeyle kendini yiyip bitirirken bir şeyleri unutmaya başlar. İlacını alıp almadığını, kapı alarmının şifresini… Unutmadığı şey, arabadaki kadın ve duyduğu korkunç suçluluktur. Bir de izlendiği hissi…

Şüphe

B. A. Paris

Doğan Kitap

S.: 352

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DİRİ AŞK

... Tahir Musa Ceylan’dan kalıplaşmış edebiyat formüllerine başkaldıran, kendi akışını ve kendine has edebiyatı yaratmak konusunda ısrarlı bir kitap Diri Aşk… Edebi, felsefi bir derinliği, dilin sınırlarını genişleterek ortaya koyan bir yazar var karşımızda.

Diri Aşk

Tahir Musa Ceylan

Doğan Kitap

S.: 424

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KEDİ USTASI - BEYBABADAN MASALLAR

Usta yazar Ahmet Önel, çocuklar için yine birbirinden güzel masallar hazırladı, beybabanın ceplerine doldurdu ve çocuklarla buluşması için onu uğurladı...

Kedi Ustası - Beybabadan Masallar

Ahmet Önel

Elma Yay.

S.: 80

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MELİSA - MOZART'IN İKİZİ

Melisa meraklı bir küçük kız. Tuhaflıkları seven ninesi bir gün ona bir kol saati armağan ediyor. Akrep ve yelkovanın geriye doğru hareket ettiği özel bir saat bu! Melisa onunla zamanda yolculuklara çıkıyor. Bu yolculuklar sayesinde tarihin ünlü kişilerini yaşadıkları dönem ve koşullar içinde tanıyıp onlarla arkadaş oluyor. Melisa’ya eşlik etmeye ne dersin?

Melisa - Mozart'ın İkizi

Beatrice Masini

Doğan ve Egmont Yay.

S.: 128

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BENJAMIN FRANKLIN - BİLİMİN DEVLERİ

İki odaklı gözlük, soba, paratoner gibi önemli buluşlara imza atan Franklin, Amerika’da insan nüfusunun giderek artacağı yönündeki çalışmalarıyla da ne kadar öngörülü olduğunu ispatlamıştır. Buluşları ve fikirleriyle insanlığa katkı sağlamak istiyordu. Elektriğin doğası üzerine önemli keşifler yaptı, elektrik ve yıldırımın birbirinden farklı olmadığını keşfetti. Fırtına bulutundan elektrik toplamak için uçurtma uçurdu. O dönemde bilim insanları için kullanılan terimle “doğal filozoftu”. Kathleen Krull tarafından yazılan bu biyografi, yaşam sebebinin bilim olduğunu düşünen bir insanı yeniden tanımanız için size fırsat sunuyor...

Benjamin Franklin - Bilimin Devleri

Kathleen Krull

Martı Yay.

S.: 112

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CHARLES DARWIN - BİLİMİN DEVLERİ

Charles Darwin, hayatı boyunca tartışmaktan nefret etti. Ne tuhaftır ki son derece tartışmalı bir konu olan evrim teorisi ile Bilimin Devleri arasındaki yerini aldı. İngiliz Kraliyet Donanmasına ait gemiyle yaptığı beş senelik yolculuk boyunca tüm canlıların nasıl değiştiğini ve uyum sağladığını açıklayacak parçaları birleştirdi. Ama gelecek tepkilerden korktuğu için bunu topluma sunması yirmi senesini aldı. Kathleen Krull tarfından yazılan bu biyografi bugün hala tartışılmaya devam eden, ezber bozan teorinin arkasındaki adamın kişisel evrimini anlatıyor.

Charles Darwin - Bilimin Devleri

Kathleen Krull

Martı Yay.

S.: 128

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FRANSIZ MASALLARI

Perilerin ve cinlerin hem dünyamızda hem de hayal gücümüzde var olduğu gizemli bir çağdan masallar. “Blondine, Bonne-biche ve Beau-Minon’un Öyküsü”, “İyi Kalpli Minik Henry” ve “Prenses Rosette’nin Öyküsü” çok eski zamanlardan çok önemli erdemleri bize hatırlatıyor, dürüstlüğün ve gerçek dostluğun her şeyin üstesinden gelebileceğini söylüyor.

Fransız Masalları

Sophie De Segur

Karakarga Yay.

S.: 264

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Damla Karakuş

[email protected]

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