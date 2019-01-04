12'inci Çukurova Kitap Fuarı yarın başlıyor

1 Onlar dünyadan tamamen izole yaşıyor İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanına gitti ve kaybolmaya yüz tutmuş, toplumdan izole egzotik yerli kabileleri fotoğrafladı.

2 Fenerbahçe'nin Tolgay için yaptığı teklif Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın peşine düştü.

3 Prof. Dr. Tınaz: Size mobbing yapan kişiyle yüzleşin ‘Mobbing (iş yerinde psikolojik taciz)” özellikle günümüzde çalışma hayatında yoğun olarak yaşanıyor. Eylemin şekli ne olursa olsun yaygın hedef,bireyi o iş yerinden kendi isteğiyle bıraktırmaktır.

4 70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, kitap yazdılar Samsun’un Terme ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta okuma-yazma öğrenen yetişkin kursiyerler, anılarından oluşan 'Geç Kalmış Kalemler' isimli bir de kitap yazdı.

5 İlhamını doğadan alan özel tasarım mücevherler İpek Selek Adıgüzel tasarladığı eşsiz mücevherler ile kadınlara kendilerini ifade etmenin şık bir yolunu sunarken, erkeklere ise her daim hatırlanmanın gizli anahtarını veriyor.

6 İstanbul vapurlarının serüveni O eski, zarif İstanbul vapurlarından günümüze güzel bir nostalji yapalım. Şehir hatları vapurlarının deniz yolculuğundan bahsedelim biraz...