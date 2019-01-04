12'inci Çukurova Kitap Fuarı yarın başlıyor

Çukurova Kitap Fuarı, 5-13 Ocak 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Yılın ilk kitap fuarı olan Çukurova Kitap Fuarı'na, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.
YAZAR VE OKUR BULUŞMASI
Fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek.
Ayrıca, fuar kapsamında düzenlenecek olan imza günlerinde 500 yazar da okurlarıyla buluşacak.
13 OCAK'TA SONA ERECEK
12. Çukurova Kitap Fuarı, 5-12 Ocak tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. 13 Ocak'ta ise saat 10.00'dan 19.00'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.