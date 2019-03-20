13-24 yaş arası bireyler dijital bağımlılık kıskacında

Tablet, akıllı telefon ve bilgisayar başında sık zaman geçirilmesiyle ortaya çıkan, mutsuz, umutsuz, asosyal ve hareketsiz bir yaşama yol açan dijital bağımlılığın, özellikle 13-24 yaş arası bireyleri tehdit ettiği bildirildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, dijital bağımlılığın son zamanlarda ciddi etkilere yol açtığını söyledi.

Bağımlılığı dijital nesnelerin kullanım bozukluğu olarak da tanımlayan Dilci, gün içerisinde gereğinden fazla dijital nesnelerle temas halinde olan bireyin asosyal olduğunu ifade etti.

İÇİNE KAPANAN BİREYLER YETİŞİYOR

Pedagog Dilci, bu kişilerin sanal ortamda karşı tarafın ortaya koyduğu plan ve program doğrultusunda takip kültürü oluşturduğunu dile getirerek, "Bu kişilerin bir nevi düşüncesi de ipotek altına alınarak bir takip kültürü oluşturuluyor ve nesneler üzerinden sürekli birilerini takip ediyor. Bu şekilde içine kapanan kişi asosyalleşmektedir." dedi.