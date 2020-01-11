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13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı

Düzce’de 13 ayrı suçtan aranan şahıs 'dur' ihtarına uymayarak polisle girdiği çatışmada ağır yaralanırken, bir polis memuru ve bir kişi de hafif yaralandı.

İHA | 11.01.2020 - 02:34..
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Düzce’nin Beyköy beldesine bağlı Paşaormanı köyü içerisinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş, beraberinde ekip arkadaşı ile daha önce takip ettikleri ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsı takibe aldı.

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı

ÇIKMAZ SOKAKTA POLİSLE ÇATIŞTI

Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı sırada Paşakormanı köyü mevkiinde şüpheli şahıs çıkmaz sokağa girince polise ateş etmeye başladı. Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise aldığı mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K.’da yaralandı.

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı

13 SUÇTAN ARANMASI VAR

Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, diğer şahıslar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan sorgusunda Salih M.’nin 13 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı

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