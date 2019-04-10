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13 gündür kayıp olan kişinin baraj göletinden çıktı

Bursa'da 13 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, gölette bir çoban tarafından bulunan otomobilin içinden çıktı.

DHA | 10.04.2019 - 02:50..
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Mustafakemalpaşa İlçesi Devecikonak Baraj Göleti civarında meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için baraj göletinin bulunduğu alana gelen bir çoban, göletin içinde bir otomobil fark etti.

GÖLETTEN ÇIKARILAN OTOMOBİLDE BULUNDU

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 16 J 5233 plakalı otomobil çıkartılırken içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

13 gündür kayıp olan kişinin baraj göletinden çıktı

13 GÜNDÜR KAYIP ŞAHSA ULUŞILDI

Jandarma ekiplerinin plaka üzerinden yaptığı sorgulamada cesedin 49 yaşındaki Mehmet Ulutaş'a ait olduğunu belirledi. Ulutaş'ın ailesinin 13 gündür kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.

Mehmet Ulutaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

13 gündür kayıp olan kişinin baraj göletinden çıktı

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