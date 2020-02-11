taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0068
Euro
6.5584
Altın
1571.57
Borsa
118341.52
Gram Altın
303.677
Bitcoin
59361.37

13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 13 ilde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

AA | 11.02.2020 - 02:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayat aksamaya devam ediyor.

13 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

KAYSERİ

Kayseri'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

SİİRT

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi. Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı il merkezi ile bağlı ilçelerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da öğrencilerin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise ilin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."

ERZURUM

Erzurum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma, don, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat Salı günü Muş merkez hariç bazı ilçe ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde de don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

KARABÜK

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımayla gelen öğrenciler için okullar Eskipazar ve Yenice ilçelerinde bugün tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara

İlginizi Çekebilir
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı düzenlendi.
Rizeli muhtar karlı yolları kendi aracıyla açtı
Rize’nin Çayeli ilçesinde Muhtar Yaşar Taş, kar nedeniyle kapanan köy yollarını, aracının önüne taktığı kar küreme tarağı ile açıyor.
Manisa'da trafik kazası:1 ölü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
74
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
43
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
17
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
5
Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
0
Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı
Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı
0
13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara
13 ilde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir