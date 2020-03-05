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13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

Üsküdar'da arkadaşının sayısal loto kuponunu fark ettirmeden alarak 13 milyon lira ikramiyeyi çektiği iddia edilen kadın ile ona yardım eden patronunun yargılanmasına başlandı.

AA | 05.03.2020 - 17:35..
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olayda, Mehtap Baysal, 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın’a ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çalarak parayı Fatih Yolcu isimli patronuna tahsil ettirdi.

Murat Sayın daha sonra, arkadaşı Mehtap Baysal ve patronu Fatih yolcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bugün ise Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

"BENDEN ÖNCE DAVRANIP ELİMDEKİ KUPONLARIN HEPSİNİ ALDI"

Duruşmada söz alan Murat Sayın, Sanık Mehtap Baysal'ın 7 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ertesi sabah bana mesaj atıp buluşmak istediğini söyledi. Ben de Pendik merkezden onu aldım. Vakit geçirdikten sonra Üsküdar'a gittik ve arabayla gezdik. Daha sonra sayısal loto çekilişi aklıma geldi. Elinde telefonu olan Mehtap ikramiyenin Gebze'ye çıktığını söyledi. 'Ben de Gebze'de oynamıştım.' dedim. O benden önce davranıp elimdeki kuponların hepsini aldı." dedi.

13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

"AĞLAYARAK BİLETLERİN KENDİSİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Mehtap Baysal'ın elinde kalan biletlere bakarken heyecanlandığını belirten Murat Sayın, 'Bana mı çıktı?' diye sordum. 'Yok yok sen bakmaya devam et.' dedi. Bu sırada Mehtap şoka girdiği için biletleri saydım ve bir tanesinin eksik olduğunu söyledim. Şüphelenerek ona sorduğumda ağlayarak kendisinde olmadığını söyledi. 'Tansiyonum düştü.' dedi. Ben de ayran alıp verdim. Daha sonra Gebze'deki arkadaşlarımı arayıp bayiye sormalarını istedim. Onlar ikramiyenin benim aldığım bayiye çıktığını söyledi." dedi.

13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

MADDİ ZARARININ KARŞILANMASINI TALEP ETTİ

Müşteki Murat Sayın, ertesi gün uçağı olduğu için Belçika'ya döndüğünü, Milli Piyango İdaresine mail atarak şüphelendiği konuları anlattığını, ancak idarenin kendisine bilet kimin elindeyse ikramiyenin ona verileceğini söylediklerini anlattı.

Yıllık izninde Türkiye'ye geri döndüğünü ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Murat Sayın, maddi zararının karşılanmasını talep etti.

13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

"HESABIMA YATAN PARADAN HERHANGİ BİR MENFAAT TEMİN ETMEDİM"

Söz konusu ikramiyeyi çekerek hesabına yatırdığı iddia edilen sanık Fatih Yolcu ise diğer sanık Mehtap Baysal'ın kendi şirketinde çalıştığını ve arkadaşı olduğunu anlatarak, "Biletine para çıktığını öğrenince yardımcı oldum. Mehtap'la biletin karşılığını almaya gittik. Biletin karşılığını benim adıma aldık ve ibraz benim adıma oldu. Hesabımda yatan paradan herhangi bir menfaat temin etmedim. Tüm para Mehtap Sayın'a devredildi. Ağustos ayında biletin müştekiye ait olduğu iddiasını öğrendim. Parayı aldıktan sonra ertesi gün bir milyon lirayı Mahtap Sayın'ın hesabına gönderdim. Devamında kendi parası olduğu için talepleri doğrultusunda para göndermeye devam ettim." dedi.

13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Mehtap Baysal'ın savunmasının Tekirdağ'daki adresinden SEGBİS aracılığıyla alınması için talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdiler

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