taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36085
Euro
6.076
Altın
1216.465
Borsa
93433.59
Gram Altın
209.715

1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitimden faydalanıyor

İlköğretimde 733 bin, ortaöğretimde yaklaşık 431 bin, özel öğretimde ise 98 bin öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 262 bin öğrenci taşımalı eğitim alıyor.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, taşımalı öğrenci modülüne göre ülke genelinde öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrenci sayısının 2 Ekim 2018 itibarıyla ilköğretimde 733 bin 12, ortaöğretimde 430 bin 920, özel öğretimde ise 98 bin 147 olduğunu söyledi.

KAZALARDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ YOK

Öğrenci taşıma uygulamasında meydana gelen kazalarla ilgili soru önergesini de yanıtlayan Ziya Selçuk, 10 Ekim 2018 tarihli taşımalı öğrenci modülü verilerine göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren okul servislerinde Ocak 2018'den itibaren toplam 15 kaza meydana geldiğini, kazalarda hayatını kaybeden öğrenci bulunmadığını anlattı.

1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitimden faydalanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

220
Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

Soylu: Polislerin yaşam standartları temel sorumluluğumuz

215
Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Karadeniz'de doğalgaz sondajı

154
Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

Resmi Gazete'de yayınlandı: Dövizle kiraya son

40
Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

Karayılan'a laf söylenince ayağa kalkan Bekaroğlu

111
Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

Fenerbahçe, Olympiacos'u devirdi

45
Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

Meclis'teki gerilimin sebebi HDP'li vekiller

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM