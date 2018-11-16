1.3 milyon öğrenci taşımalı eğitimden faydalanıyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, taşımalı öğrenci modülüne göre ülke genelinde öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrenci sayısının 2 Ekim 2018 itibarıyla ilköğretimde 733 bin 12, ortaöğretimde 430 bin 920, özel öğretimde ise 98 bin 147 olduğunu söyledi.

KAZALARDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ YOK

Öğrenci taşıma uygulamasında meydana gelen kazalarla ilgili soru önergesini de yanıtlayan Ziya Selçuk, 10 Ekim 2018 tarihli taşımalı öğrenci modülü verilerine göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında hizmet veren okul servislerinde Ocak 2018'den itibaren toplam 15 kaza meydana geldiğini, kazalarda hayatını kaybeden öğrenci bulunmadığını anlattı.