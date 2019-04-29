13 yaşındaki Begüm'ün organları 5 kişiye umut oldu

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Begüm Ustalar'ın, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti.

Begüm'ün ölümü üzerine, organ nakil merkezi koordinatörleri Hasan Basri Bahçıvan ve Mahmut Kılıç, aileye organ bağışı konusunda bilgi verildi. Ailenin bağış kararı vermesi üzerine Begüm’ün 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri ile pankreası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

NAKİLLER BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Begüm'den alınan akciğer Ankara'ya diğer organlar ise Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne helikopter ambulans ile nakledildi. Kızını kaybeden baba Zafer Ustalar, "Kızımızın organlarını bağışladık. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan hastanelere ulaştırılan organların, hastalara başarılı şekilde nakledildiği belirtildi.





