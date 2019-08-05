13 yaşındaki çocuğu öldüren cani tutuklandı

Doğum günü olan çarşamba günü, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alıp gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik, öğle saatlerinde evden çıktı.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMADI

Ailesinin son olarak saat 11.30'da cep telefonu ile görüştüğü Hüseyin'den, bir daha haber alınamadı. Ailesi, tüm çabalarına rağmen Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in izine rastlayamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in talimatıyla özel ekip kurularak, küçük çocuğu aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özel ekip, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Hüseyin Nasullah Çelik'in son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Ç. ile görüldüğünü belirledi. Çocuğun kaybolmasının ardından Antalya'ya gittiği belirlenen Murat Ç., burada yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Murat Ç., Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü ve çocuğun cansız bedenini Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla köyü yakınlarında yol kenarına attığını itiraf etti.

CESEDİ YOL KENARINDA BULUNDU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri, Murat Ç.'nin ifadesi doğrultusunda yaptıkları araştırmayla Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedenini, yol kenarında buldu. Çocuğun 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin atıldığı belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hüseyin'in cenazesi, Adıyaman merkezdeki Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazede acılı aile, gözyaşlarına boğuldu.

CİNSEL İSTİSMARDAN HAPİS YATTI

Adıyaman polisi ise Çelik’in cinayet zanlısı Murat Ç.’yi Antalya’da teslim alarak, sorgulamak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Yapılan araştırmada Murat Ç.’nin, cinsel istismar suçundan 4 ay hapis yattığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayıyla güvenlik gerekçesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Murat Ç., geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

ANNENİN İSYANI

Bu arada evlat acısı yaşayan Anne Saliha Çelik, emniyet müdür yardımcıları ile görüşerek, Murat Ç.'nin kendilerine verilmesini istedi. Emniyet çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Çelik, idam isteyerek, katillerin ve tacizcilerin annelerin eline verilmesini istedi. Fenalaşan anne Çelik, burada yakınları tarafından sakinleştirilerek eve götürüldü.