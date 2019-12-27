13 yaşındaki genç makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız"

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The New York Times Kaşıkçı kararından memnun değil

The New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı." ifadelerine yer verildi.