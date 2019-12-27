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13 yaşındaki genç makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

İzinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerleyen 13 yaşındaki genç,direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 21:14..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda 25 Aralık Çarşamba akşamı kaza meydana geldi.

13 yaşındaki Baran Kaygusuz, babasına ait otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı.

Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı.

13 yaşındaki genç makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz ve İbrahim Çelikbilek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 2 öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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