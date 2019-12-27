13 yaşındaki genç makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda 25 Aralık Çarşamba akşamı kaza meydana geldi.
13 yaşındaki Baran Kaygusuz, babasına ait otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı.
Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz ve İbrahim Çelikbilek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren 2 öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.