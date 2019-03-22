13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

Karaman'da oturan B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabında bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok yaşadı. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara bulunduğunu anlattı.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin'in yönetiminde özel ekip kuruldu. Özel ekip, küçük kızın cep telefonundaki mesajlarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada, P.Y.'ye cinsel istismarda bulunan kişinin sosyal medyadaki hesabının, sahte bir isimle açıldığını belirledi. Ardından olayın meydana geldiği günlük kiralanan evin çevresindeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını tek tek incelendi.

İKİ EVLİLİĞİNDEN 4 ÇOCUĞU VAR

İncelemede, şüphelinin otomobilinden yola çıkarak Kırıkkale'de oturan ve kıraathane işleten Hilmi G. olduğu belirlendi. Hilmi G.'nin, iki evliliğinden 4 çocuğunun olduğu ve eşlerinden boşandığı için yalnız yaşadığı saptandı. Ardından Kırıkkale'ye giden polis, Hilmi G.'yi yakalayıp gözaltına alarak Karaman'a getirdi.

"MUHABBET EDERKEN, İSTİSMARDA BULUNDUM"

Hilmi G., yapılan sorgulamasında, yalnız yaşadığı için sosyal medyadan sahte isimle açtığı hesaplarla, kızlarla temasa geçip cinsel içerikli konuşmalar yaptığını söyledi. P.Y. ile de sosyal medyadan tanışıp sohbet ettiğini, Karaman'a gelerek günlük kiraladığı eve davet ettiğini itiraf eden Hilmi G., "Apart dairede muhabbet ederken, istismarda bulundum. Bundan dolayı da çok pişmanım." dedi.

Hilmi G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.