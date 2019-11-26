13 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığa rekor ceza

Bilecik'e bağlı Necmiye köyünde 13 yaşındaki A.A.'yı arabasına alıp cinsel tacizde bulunan Süleyman Erdem, kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı.
Erdem, ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla dava açıldı.
İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Erdem, 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. A.A. ifadesinde Süleyman Erdem'in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.
DAHA ÖNCE DE TECAVÜZ SUÇUNDAN HAPİS YATTI
Öte yandan, Süleyman Erdem'in daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.