13 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığa rekor ceza

İki barınakta yapılan aramada, PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Tekirdağ’da 2 şahıs PKK/KCK’dan yakalandı

Ergene ilçesinde, terör örgütüne üye olan iki kişi yakalanırken, firari olan bir kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.