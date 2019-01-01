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13 yaşındaki minibüs şoförü jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki H.Y., tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken jandarma tarafından yakalanırken, yanında oturan babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

AA | 01.01.2019 - 01:19..
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Yardımcı Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde tarım işçilerini taşıyan minibüsü durdurdu. Ekipler, ehliyet istemek için baktıkları sürücü koltuğunda çocuk olduğunu fark ettiler.

BABASI YANINDA OLDUĞU HALDE DİREKSİYON BAŞINDA

Ekipler yaptığı kimlik kontrolünde minibüsü kullanan çocuğun 13 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi. Minibüsün sahibi olan H.Y.'nin babası İ.Y.'nin ise seyahat boyunca ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.

Ekipler çocuğun babası İ.Y.'ye 'sürücü belgesi olmayan kişiye aracını verme ve aracı kullanmasına izin verme' suçundan 2 bin 18 lira para cezası kesti.

13 yaşındaki minibüs şoförü jandarmaya yakalandı

13 yaşındaki minibüs şoförü jandarmaya yakalandı

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