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13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

Elazığ'da 2,5 yaşında yakalandığı lösemiyi iki kez yenerek sağlığına kavuşan 13 yaşındaki çocuk, aynı hastalıkla mücadele eden akranlarını evlerinde ziyaret edip onlara moral veriyor.

AA | 23.10.2019 - 08:55..
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Henüz 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulan, 4 yıl süren tedavi sonucu hastalığı yenen Umut Can Deniz, 2 yıl sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede hastalığın yeniden nüksettiğini öğrendi.

LÖSEMİLİ AKRANLARINI UNUTMADI

İkinci kez hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Deniz, Elazığ Lösemili Çocuklar Vakfı (c) İl Temsilcisi olan annesi Ayşe Kavak'ın da desteğiyle, geçen yıl hastalığı tekrar yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Deniz, bu hastalıkla mücadele eden akranlarını unutmadı.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

MANEVİ DESTEK SUNUYOR

Deniz, haftanın belirli günlerinde annesi Ayşe Kavak ile lösemi tedavisi süren arkadaşlarını evlerinde ziyaret ediyor, hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Onlarla oyun oynayan Deniz, bu ziyaretlerle lösemi hastası çocuklara moral veriyor, manevi destek sunuyor.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

"İNANIP BAŞARSINLAR"

Umut Can Deniz, yaklaşık 10 yıl boyunca lösemi hastalığı ile mücadele ettiğini, sağlığına kavuşacağına olan inancı ile bu hastalığı yendiğini söyledi. "Oyuncak görmeden ilaçlarla tanıştım. Bu hastalığa iki kez yakalandım. Birincisinde çok küçüktüm, hatırlamıyorum ama ikinci seferde artık kendimi biliyordum. Ondan dolayı verdiğim mücadele ile hastalığımı atlattım." diyen Deniz, aynı hastalığa yakalanan akranları ile sık sık bir araya geldiğini belirtti. Deniz, "Onlara, 'Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz, lösemiyi yenebilirsiniz.' diyorum. Löseminin ikinci kez de yenilebildiğini gördüm. Arkadaşlarıma bu hastalığın ikinci kez bile yenilebileceğini anlatıyorum. Onlara umut oluyorum, güç ve destek veriyorum, cesaret veriyorum ki onlar da inanıp, başarsınlar." dedi.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

"BEN ATLATTIM, UMARIM ONLAR DA ATLATIRLAR"

Bundan sonraki süreçte de arkadaşlarına hep destek vereceğini, onlara umut olmaya devam edeceğini belirten Deniz, onların da bu hastalığı atlatacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı. Deniz, "Ben atlattım, umarım onlar da atlatırlar ve sağlıklarına kavuşurlar." diye konuştu.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

"BENİM İÇİN YIKICI OLDU"

Deniz'in annesi Ayşe Kavak ise oğluna lösemi teşhisi konulduğunda adeta yıkıldığını, ancak hiç pes etmeden beraber mücadele ettiklerini belirtti. "Löseminin ne olduğunu bilmiyorduk. Uzun bir sürecin içerisinde bulduk kendimizi. Bir anne için çok zor şeyler bunlar. Oğlum daha küçük olduğu için başına nelerin geleceğini bilmiyordu. Bu süre içinde vücudunda değişikler oldu. Çok fazla ağrılar çekti. Bu tür sıkıntılar benim için yıkıcı oldu." diyen anne Kavak, oğlunun tedavisi bittikten 2 yıl sonra rutin kontrollerinde hastalığın tekrar nüksettiğini öğrendiklerini aktardı.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

"MÜCADELEYİ BIRAKMADIK"

Anne Kavak, "Dünyam başıma yıkıldı. Sonra, 'Biz ilkini yendik, mutlaka bunu da yeneceğiz.' dedim. Oğlumun tedavisi başladı. Uygun ilik bulunamadı. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Tüm zorluklara rağmen direndik. Çok şükür ilik nakli gerekmeden ilaç tedavisi ile hastalıktan kurtulduk. Oğlum büyük bir hastalıkla imtihan edildi ama biz anne oğul mücadeleyi bırakmadık. Bu, moral ve sevgi ile atlatılabilecek bir hastalık." şeklinde konuştu. Oğlu ile lösemi hastası çocukları evlerinde ziyaret ettiklerini dile getiren Kavak, "Onlara hediyeler vermeyi çok seviyor. Arkadaşlarına 'Geçecek, iyileşeceksiniz, kesinlikle mücadeleyi elden bırakmayın.' diyor. Bu da arkadaşlarına büyük bir moral oluyor." dedi.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

"UMUT GELDİ, BİZE UMUT OLDU"

Umut'un evinde ziyaret ettiği lösemi tedavisi gören çocuklardan Ramazan Sevimli, uzun süredir lösemi ile mücadele ettiğini ama artık umutlu olduğunu söyledi. Arkadaşı umut ile vakit geçirince kendini çok iyi hissettiğini ifade eden Sevimli, "Umut geldi, bize umut oldu. Hepimize umut veriyor. Bize hastalığı yeneceğimizi söylüyor. Hastalığım ilk başladığında ben çok üzülüyordum, saçlarım dökülüyordu. Gün geçtikçe kötü oluyordum. Bana iğne yapıyorlardı. Sonra Umut geldi, bize hastalığını yendiğini söyledi. Ben umutlu oldum. Şimdi saçlarım çıktı, hastalığı yeniyorum." diye konuştu.

13 yaşındaki Umut, arkadaşlarına destek oluyor

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