Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurmuştu.

Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü. Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyadan gelen hakaret ve tehditler karşısında bir açıklama yapan Öcal, ’’Türk spor ve yüzme camiasından, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ dedi.

13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu VİDEO





"TALİHSİZ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Yaşanan talihsiz olayın her sporcunun başına gelebileceğini vurgulayan Tolga Öcal, ’’Ben 40 yaşında, milli bir sporcuyum. Her yaşta bir sporcunun yaşayabileceği talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Yarış esnasında Seyfi kardeşime bilinçsiz bir şekilde çarptım. Hatalı ve kusurlu bir hareket bu, kabul ediyorum. Türk spor ve yüzme camiasından, bu organizasyonu yapanlardan, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ ifadelerini kullandı.





Milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandırdı VİDEO





