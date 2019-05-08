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13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu

Yüzme şampiyonasında, birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz atan milli yüzücü Tolga Öcal, yanlışıkla çarptığını söyledi.

İHA | 08.05.2019 - 14:48..
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13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurmuştu.

Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü. Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyadan gelen hakaret ve tehditler karşısında bir açıklama yapan Öcal, ’’Türk spor ve yüzme camiasından, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ dedi.

13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu VİDEO


"TALİHSİZ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Yaşanan talihsiz olayın her sporcunun başına gelebileceğini vurgulayan Tolga Öcal, ’’Ben 40 yaşında, milli bir sporcuyum. Her yaşta bir sporcunun yaşayabileceği talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Yarış esnasında Seyfi kardeşime bilinçsiz bir şekilde çarptım. Hatalı ve kusurlu bir hareket bu, kabul ediyorum. Türk spor ve yüzme camiasından, bu organizasyonu yapanlardan, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki yüzücüye omuz atan sporcu konuştu

Milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandırdı VİDEO



Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenen Uluslararası Arena Aquamasters YüzmeŞampiyonası'na milli yüzücü 40 yaşındaki Tolga Öcal, damga vurdu.

Açık su yarışmasında 13 yaşındaki Türk yüzücü Seyfi Diker birinci geleceği sırada, milli yüzücü Tolga Öcal onun önüne atlayarak düşürdü.

Öcal'ın bu hamlesiyle, Ukraynalı Irina Amshennikova, yarışı haksız bir şekilde önde bitirdi.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Bu anlar kameralara yansıdı.

SAĞLIK KABİNİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisine yapılan bu hareketin ardından küçük sporcu Seyfi Diker, gözyaşlarına boğuldu. Çizgiyi geçer geçmez yere yığılan Diker, sonrasında sağlık kabinine götürüldü.

Milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandırdı İZLE

Yukarıdaki videoya yapılan son yorumlarTümünü Gör | Yorum Ekle
cagu : Vatandasliktan atilsin
mahmut hamurlu : kahpe oglu kahpe.haın heryerde haın.

 

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada, bu görüntülere büyük tepki geldi. Çoğu kişi, 13 yaşındaki Seyfi Diker'in önüne atlayarak yarışı Ukraynalı Irina'ya kazandıran Tolga Öcal'ın, yüzme sporundan men edilmesini istedi.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

MADALYASI VERİLDİ

Öte yandan Tolga Öcal, bu hareketinin ardından yarışmadan diskalifiye edilirken 13 yaşındaki Seyfi Diker, birincilik madalyasını aldı.

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

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