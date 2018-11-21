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13 yıl hüküm giyen şahıs, balık tutarken yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl hapis cezası kesilmiş olan kişi, Kocaeli'de balık tutarken yakalandı.

DHA | 21.11.2018 - 06:18..
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Kocaeli ve Tokat'ta resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak, tehdit, silahla yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına karışan, hakkında 4 yıl önce 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Ş.G., kayıplara karıştı.

BALIK TUTARKEN YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Ş.G.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibe alınan Ş.G., Gölcük Kavaklı Sahili'nde olta ile balık tutarken yakalandı.

13 yıl hapisle aranıyordu, balık tutarken yakalandı

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