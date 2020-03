Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı.

10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs hakkındaki araştırma sonuçlarına göre ilk kaynağı, hayvanlardan insanlara geçtiğiği yönünde..

Baş sorumlu olarak ise Çinlilerin tükettiği yarasa çorbası...

Koronavirüs 99 günde dünyanın yüzde 84'üne yayılırken bilim dünyasından açıklama geldi...

2007 yılının ekim ayında, küresel salgın SARS sona erdikten 4 yıl sonra, dört bilim insanı Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nde yayınladıkları akademik makalede dünyayı bugün sarıp sarmalayan soruna dikkat çekmişti

YENİ BİR VİRÜS DOĞUYOR

Vincent C. C. Cheng, Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo, ve Kwok Yung Yuen imzalı bilimsel çalışmada daha o dönem insanlar ile yarasalar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş, "Yeni bir virüs ihtimali göz ardı edilmemeli" uyarısı yapılmıştı.

23 sayfalık çalışmada SARS ile vahşi hayan satışı arasındaki bağlantı şu sözlerle anlatılıyor:

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu SARS koronavirüs yeni milenyumun ilk önemli pandemik salgını. Çin'in güneyindeki hızlı ekonomik büyüme misk kedisi gibi hayvansal protein talebine neden oldu. Çok sayıda ve çeşitli türdeki bu vahşi memeli hayvanların tıka basa dolu kafeslerin içinde biyo-emniyet önlemlerinden yoksun pazarlarda satılması bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesine neden oldu.





YARASALARDAN UZAK DURUN

O dönem bilim dünyasının üç yıl gibi bir süre zarfında 4 binden fazla bilimsel araştırma yayımlayarak sorunun kaynaklarına inme konusunda başarılı olduğunu ifade eden çalışmada, 17 yıl öncesinde yaşananlar "2003 yılının sonlarına doğru SARS'ın ortaya çıkışı Çin'in güneyindeki vahşi yaşam marketlerinde nalburunlu yarasaların benzer bir virüsü taşıdığı döneme denk geldi. Bu yarasalar tehlike içeren virüsün geçişinde etkili oldu" cümleleriyle izah edilmişti