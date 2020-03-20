taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.535
Euro
7.0202
Altın
1491.94
Borsa
85690.74
Gram Altın
314.871
Bitcoin
43829.34

Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı

Koronavirüs salgınının çıkış nedeni olarak gösterilen yarasalar için Çin, 13 yıl önce ikaz edildi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 17:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı.

10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüs hakkındaki araştırma sonuçlarına göre ilk kaynağı, hayvanlardan insanlara geçtiğiği yönünde..

Baş sorumlu olarak ise Çinlilerin tükettiği yarasa çorbası...

Koronavirüs 99 günde dünyanın yüzde 84'üne yayılırken bilim dünyasından açıklama geldi...

2007 yılının ekim ayında, küresel salgın SARS sona erdikten 4 yıl sonra, dört bilim insanı Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nde yayınladıkları akademik makalede dünyayı bugün sarıp sarmalayan soruna dikkat çekmişti

Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı

YENİ BİR VİRÜS DOĞUYOR

Vincent C. C. Cheng, Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo, ve Kwok Yung Yuen imzalı bilimsel çalışmada daha o dönem insanlar ile yarasalar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş, "Yeni bir virüs ihtimali göz ardı edilmemeli" uyarısı yapılmıştı.
23 sayfalık çalışmada SARS ile vahşi hayan satışı arasındaki bağlantı şu sözlerle anlatılıyor:

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu SARS koronavirüs yeni milenyumun ilk önemli pandemik salgını. Çin'in güneyindeki hızlı ekonomik büyüme misk kedisi gibi hayvansal protein talebine neden oldu. Çok sayıda ve çeşitli türdeki bu vahşi memeli hayvanların tıka basa dolu kafeslerin içinde biyo-emniyet önlemlerinden yoksun pazarlarda satılması bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesine neden oldu.

Çinliler SARS'tan sonra korona konusunda uyarıldı

YARASALARDAN UZAK DURUN

O dönem bilim dünyasının üç yıl gibi bir süre zarfında 4 binden fazla bilimsel araştırma yayımlayarak sorunun kaynaklarına inme konusunda başarılı olduğunu ifade eden çalışmada, 17 yıl öncesinde yaşananlar "2003 yılının sonlarına doğru SARS'ın ortaya çıkışı Çin'in güneyindeki vahşi yaşam marketlerinde nalburunlu yarasaların benzer bir virüsü taşıdığı döneme denk geldi. Bu yarasalar tehlike içeren virüsün geçişinde etkili oldu" cümleleriyle izah edilmişti

İlginizi Çekebilir
Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 100'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.
Çinli uzmanlar, koronanın yeni semptomları için uyardı
İncelemelerde, sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlendi.
YPG/PKK, Suriye'de DEAŞ'lıları serbest bırakıyor
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ve Rakka illerindeki hapishanelerde tuttuğu çoğu DEAŞ'lı 200 kişiyi daha serbest bıraktı.
Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı
İnsanların, salgın sebebiyle evlere kapanmasıyla beraber Çin ve İtalya'daki hava kirliliğinde azalma yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Akkul, yoğun bakımda
Burak Akkul, yoğun bakımda
258
Aydın Doğan banka kuruyor
Aydın Doğan banka kuruyor
226
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşa göre dağılımı
89
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi
1234
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
126
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü
521
Muhterem Nur vefat etti
Muhterem Nur vefat etti
157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir