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13 yıl önce kaybolan müzisyen cinayete kurban gitti

O dönem 5 yaşında olan torun, polise giderek dedesinin birlikte olduğu kadının sevgilisi tarafından baltayla öldürüldüğü söyledi. Polis, cesedin atıldığı bölgede kazı çalışması başlattı.

DHA | 01.10.2019 - 16:11..
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Uşak'ta müzisyen olan Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri, Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman (18), bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

13 yıl önce kaybolan müzisyen cinayete kurban gitti

"BOŞ ARAZİDEKİ KUYUYA ATTILAR"

Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar." dedi.

13 yıl önce kaybolan müzisyen cinayete kurban gitti

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu koınutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

13 yıl önce kaybolan müzisyen cinayete kurban gitti

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