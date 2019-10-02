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13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

Uşak'ta torununun ihbarıyla dünden beri cesedi aranan müzisyene ait kemik ve kafatası, polis tarafından bulundu. Müzisyeni öldürdüğü belirtilen iki sevgili ise tutuklandı.

İHA | 02.10.2019 - 14:30..
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Uşak'ta müzisyen olan Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri, Yobaz'ı aradı ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman (18), dün sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu dile getirdi.

13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

"BOŞ ARAZİDEKİ KUYUYA ATTILAR"

Seyhan Akduman; Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini belirterek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar." dedi.

13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedinin atıldığı bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede, kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmaları sırasında, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi de gözaltına aldı.

13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Dün başlanan ve bugün devam eden çalışmalar sonuç verdi. Bölgede, maktule ait olduğu düşünülen cesede ait çok sayıda kemik ve kafatası parçaları, battaniyeye sarılı halde bulundu.

13 yıl önce öldürülen adamı kafatasına ulaşıldı

İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Ayhan A. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Ekrem P., sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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