Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan 60’a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
YPG'Lİ TERÖRİSTLER NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor.
Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKKYPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı.