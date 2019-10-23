taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7749
Euro
6.4234
Altın
1494.17
Borsa
98944.93
Gram Altın
277.708
Bitcoin
46227.42

130'u kadın 2 bin 330 kişi gönüllü askerlik için başvurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur." denildi.

AA | 23.10.2019 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
130'u kadın 2 bin 330 kişi gönüllü askerlik için başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü zirvesinden çıkan 10 maddelik Suriye mutabakatının ardından Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir harekata gerek kalmadığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

2 BİN 330 KİŞİ BAŞVURDU

Yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 kişinin gönüllü askerlik için başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak."

TERÖRİST UNSUR TESPİTİ YOK

Öte yandan güvenlik kaynakları saat 22.00'den sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörist unsur tespiti olmadığını bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

211
Gaziantep'te damadını kına gecesinde öldürdü

Gaziantep'te damadını kına gecesinde öldürdü

112
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

140
Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

73
Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

81
Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

194
Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir