130'u kadın 2 bin 330 kişi gönüllü askerlik için başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü zirvesinden çıkan 10 maddelik Suriye mutabakatının ardından Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir harekata gerek kalmadığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşmasına müsaade edilmeyeceğini, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

2 BİN 330 KİŞİ BAŞVURDU

Yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 kişinin gönüllü askerlik için başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak."

TERÖRİST UNSUR TESPİTİ YOK

Öte yandan güvenlik kaynakları saat 22.00'den sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörist unsur tespiti olmadığını bildirdi.