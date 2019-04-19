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YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 24 Mart'ta, 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı.

AA | 19.04.2019 - 10:59..
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilen cevabının "A", 30 numaralı sorunun "E" olarak girilen cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verildi.

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YDS sonuçları açıklandı

SONUÇLAR İNTERNETTE

Bu kapsamda, 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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