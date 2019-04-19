YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilen cevabının "A", 30 numaralı sorunun "E" olarak girilen cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verildi.

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SONUÇLAR İNTERNETTE

Bu kapsamda, 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.