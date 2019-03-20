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AB'den Google'a 1.49 milyar euro ceza

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar euro para cezası verilmesine karar verdi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 15:02..
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AB'den Google'a 1.49 milyar euro ceza

Avrupa Birliği, dünya devi Google'ı cezalandırdı. AB komiseri  Margrethe Vestager düzenlediği basın toplantısında, Google’ın AdSense reklamcılık soruşturmasının uzun süre devam ettiğini söyleyerek, şirketin piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 1.49 milyar euro para cezası verdiklerini açıkladı. Vestager, Google'ın bu ihlalleri 10 yıldır gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

AB'den yapılan açıklamada, Google'ın üçüncü taraf web sitelerinde rekabet karşıtı kontrat kısıtlamaları uygulayarak, online arama reklamlarındaki hakimiyetini güçlendirdiği ve kendisini rekabetçi baskıya karşı koruma altına aldıği ifade edildi.

AB yetkilileri, 2006’dan itibaren Google’ın AdSense müşterilerinin sitelerinde rakip arama motorlarına yer vermesini engellediğini söyledi.  Yetkililer, Google'ın iş dünyası kolunun sürekli araştırıldığını belirterek gelecek te de bu tip cezalar olabileceğinin sinyallerini verdi.

google

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK CEZA

AB'nin Google'a verdiği bu yüklü para cezası, AB'nin son yıllarda teknoloji devine karşı uyguladığı üçüncü büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Google, mobil pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı için geçen yıl 4.3 milyar euro, alışveriş arama sonuçlarını manipüle ettiği için ise 2.4 milyar euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.

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