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137 bin Türk, yurt dışına yerleşti

Yurt dışına yatırım yaparak oturma izni alan Türklerin yüzde 30'u, İstanbul'dan gitti.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 16:08..
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137 bin Türk, yurt dışına yerleşti

Türkiye’den göç edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor...

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre yurt dışında 6.5 milyon Türkiye kökenli göçmen yaşıyor.

1 YILDA 137 BİN KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

2018 yılında ise Türkiye'den göç bir hayli arttı.

Türkiye vatandaşı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 137 bine ulaştı.

En çok yurt dışına göç veren ilimiz ise yüzde 30'la istanbul oldu.

137 bin Türk, yurt dışına yerleşti

TÜRKLERİN EN FAZLA GÖÇ ETTİĞİ ÜLKELER

Türklerin en fazla göç ettiği ülkeleri listeledik.

Listede sıralama şu şekilde:

Yunanistan
Montenegro
Makedonya
Portekiz
Kosova

NEDEN BU ÜLKELER

Türkiye'den göç edenlerin başında "Beyaz Türkler" diye tabir edilen kesim yer aldı.

Daha sonrasında ülkemizde harcanan yetenekli mesleği elinde kişiler göç etti.

Yukarıda saydığımız ülkelere Türkiye'den çok fazla sayıda göç olmasının sebebi ise, bu ülkelere yatırım yapıldığında veya gayrimenkul alındığında vatandaşlık verilmesi oldu.

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