Çocukların yeni kahramanı: Tozkoparan

Her pazar TRT 1 seyircisinin beğenisine sunulan Tozkoparan, çocukların gönlünde yer kazanmaya devam ediyor.

Sıradan bir dizi deyip geçmeyin. VEYA IMP'nin yapımını üstlendiği diziden; çocukların ve ailelerin öğreneceği çok şey var. Çekimlerin arkasında kocaman bir ekip, tüm detayları düşünerek büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

BU AKŞAM 17.15'TE EKRANLARINIZDA

Mete'nin her geçen gün daha kötüye giden hastalığını tedavi edebilmek için küçük ve sessiz bir kasabaya taşınmasıyla başlayan macerayı konu alan Tozkoparan dizisi, bu hafta Mete'ye verilen yasakların en sevimli halleriyle karşımızda olacak.

Mete'nin ailesi tarafından ne gibi yasaklar aldığını, çocukları kırmadan, incitmeden problemlere nasıl çözümler bulabildiklerini heyecanla izleyeceğiz.

Mete ve yasakları - Tozkoparan 5. Bölüm ViDEO

Tozkoparan 5. Bölüm fragman ViDEO