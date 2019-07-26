çok satanlar

Bu haftanın ilk üç ismi geçen hafta ile aynı! İlk sırada "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" var. Ardından gelen isimler ise, "Gör Beni" ve "Abartma Tozu"...
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
ABARTMA TOZU
Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi... Etrafımda bir tane normal insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin ki bir tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var. Bu kasabadaki insanlara bir süper kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca kasabada yanımda olan tek kişi, Tevfik Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal değil ama olsun, o da insan.
Abartma Tozu
Şermin Yaşar
Taze Kitap
S.: 160
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
KALP
Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Kalp
İskender Pala
Turkuvaz Kitap
S.: 328
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
PEKİ YA ŞİMDİ?
Blogger’ların kraliçesi PuCCa, heyecanla beklediğiniz, bir solukta okuyacağınız yedinci günlüğü Peki Ya Şimdi? ile karşınızda!
Peki Ya Şimdi
Pucca
İndigo Kitap
S.: 216
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
BEN HEP SENİN YANINDAYIM
Gözlerimi kapadım, seni düşledim. yan koltuğumda oturuyordun. elinde bi kitap vardı. göz göze geldik, “masal okuyorum, iyi geliyor,” dedin. yanıma kitap almayı unutmuşum. sıkıntımı anladın, kitabı bana uzattın. “al, okumaya başla, iyi gelecek.” teşekkür edip aldım kitabı elime. tam ilk sayfayı çevirecekken uçağın güvenlik anonsu düşlerimden uyandırdı beni. gözümü açtığımda, hostes kılığına bürünmüş dünyanın en güzel kadını, portakal suyu uzattı, çapkın bi göz kırpış eşliğinde.
Ben Hep Senin Yanındayım
Nejat İşler
Mundi Yay.
S.: 160
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
HER ŞEY DEĞŞİR
Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...
Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı
Anette Inselberg
Destek Yay.
S.: 256
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım
Destek Yay.
S.:256
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
AKLIMDA HEP SEN
Aklımda Hep Sen günün birinde, seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.
Aklımda Hep Sen
Kürşat Başar
Everest Yay.
S.: 392
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
*
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap