çok satanlar

Bu haftanın ilk üç ismi geçen hafta ile aynı! İlk sırada "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" var. Ardından gelen isimler ise, "Gör Beni" ve "Abartma Tozu"...

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız? Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen Everest Yay. S.: 592 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ABARTMA TOZU

Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi... Etrafımda bir tane normal insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin ki bir tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var. Bu kasabadaki insanlara bir süper kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca kasabada yanımda olan tek kişi, Tevfik Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal değil ama olsun, o da insan.

Abartma Tozu

Şermin Yaşar

Taze Kitap

S.: 160

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KALP

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

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