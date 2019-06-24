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14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de uçaklara iniş ve kalkış sırasında lazer tacizi, geçtiğimiz yıl da devam etti. 2018 yılında, Türkiye'deki 6 uçağa lazer tutuldu.

DHA | 24.06.2019 - 17:43..
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2018 yılı Hava Trafik Yönetmeliği (ATM) ile bağlantılı emniyet olayları yıllık değerlendirme raporu hazırladı.

YAZ DÖNEMİNDE MEYDANA ÇIKIYORLAR

Rapora göre, 2017 yılında 100 bin trafik hareketinde olay sayısı 12,59 iken 2018 yılında bu oran 16,85 oldu. ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 33,84'lük artış meydana geldi. 2018 yılı yaz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış yaşandı.

14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi VİDEO

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

2018 Temmuz ayında yaşanan olaylar en yüksek seviye olan 2,97’ye ulaştı. 2017-2018 yıllarında meydana gelen ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında uçuşun bütün aşamalarında gerçekleşen olaylarda artış yaşanırken, özellikle park pozisyonu, manevra sahası ve yaklaşma pozisyonunda yaşanan dikkat çekti.

14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi

6 UÇAĞA LAZER TACİZİ

Olaylar içinde en dikkat çeken ise uçaklara yapılan lazer saldırıları oldu. 2018 yılında 6 uçağa lazer tacizi yapıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçaklara lazer tutarak, uçuş emniyetini tehlikeye sokanlara 14 bin 163 TL idari para cezası uyguluyor. Uzmanlar, kokpite lazer tutulmasından kaynaklı gözde kalıcı hasarın meydana gelmesinin nadir bir durum olduğunu, ancak dikkat dağılması ve geçici görme bozukluklarının meydana gelmesinin sık yaşanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Geçici görme problemleri arasında anlık görme kaybı, bulanık görme, gözlerin kamaşması, baş ağrısı ve gözlerdeki rahatsızlık gibi durumlar da bulunuyor.

TÜRKİYE'DE PİLOT TEDBİR AMAÇLI UÇMAMIŞTI

7 yıl önce de Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Florya'dan bir sandaldan lazer tutan iki kişi yakalanarak, gözaltına alınmıştı. Daha önce Amerikan Airlines’ın Miami-New York seferini yapan yolcu uçağı iniş için alçalmaya başladığı sırada yerden pilotlara lazer tutulmuş, ABD’li pilotun gözünde hasar meydana gelmişti. Avustralya’da iki Türk genci, Qantas Hava Yolları’na ait uçağa lazer tuttukları için gözaltına alınmıştı. 2009 yılında ise British Airways’in Londra-İstanbul uçunu yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kendisine lazer tutulduğunu rapor etmişti. Pilot, tedbir amaçlı olarak bir sonraki uçuşunu yapmamıştı.İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan bir kişi yakalanmıştı.

14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi

ABD'DE GEÇTİĞİMİZ YIL 5 BİN UÇAĞA LAZER TACİZİ

İngiliz Hava Yolu Pilotları Birliği, uçaklara günde ortalama 3 kez lazer tutulduğunu, ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise 2018 yılında uçaklara 5 binden fazla lazer tacizi olduğunu açıklamıştı. FAA, 2018’de 5 bin 663 lazer saldırısının ihbar edildiğini ve bu sayının 2017’de 6 bin 754, 2016’da ise 7 bin 398 olduğunu duyurmuştu. ABD'de uçaklara lazer tacizinde bulunanlara, hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanıyor. Cezalar 30 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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