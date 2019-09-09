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14 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA | 09.09.2019 - 09:40..
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

GÜNLERCE GÖZALTI

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

14 Filistinli gözaltına alındı

 

TUTUKLULUK SÜRESİ 5 YILA KADAR  UZAYABİLİYOR

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

14 Filistinli gözaltına alındı

14 FİLİSTİNLİYE GÖZALTI

İsrail ordusundan yapılan son yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

14 Filistinli gözaltına alındı

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