14 gün karantina kuralına uymayan çifte para cezası

Kısa bir süre önce Almanya'dan Konya'ya gelen ve karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan gurbetçi çiftin ilçe merkezinde görüldükleri ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

EVLERİNDE KARANTİNAYA ALINDILAR

Ekipler, çarşıda yakaladıkları gurbetçi çift N.Ö. ve R.Ö. hakkında işlem başlattı. Hüyük ilçesinden Beyşehir ilçesine geldiği öğrenilen gurbetçi çift, evlerinde gözetim altında tutulmaya başlandı.

6 BİN 300 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Haklarında tutanak tutulan çifte, Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle Beyşehir Kaymakamlığı tarafından kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

EYLEM TEKRAR EDİLİRSE AYNI CEZA YENİDEN UYGULANACAK

Öte yandan, gurbetçi çifte, eylemlerinin tekrarı halinde aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca haklarında suç duyurusunda bulunulacağı uyarısı da yapıldı.