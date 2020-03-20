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14 gün kuralına uymayan 3 kişiye para cezası

Sivas'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, '14 gün kuralına' uymayan şahıslara 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

İHA | 20.03.2020 - 23:36..
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Yurt dışından gelen vatandaşlara, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün kuralına uymaları ısrarla tenbih edilirken, bu önlemi hiçe sayarak, halk sağlığını tehdit edenler cezasız kalmıyor.

14 KURALINI ÇİĞNEYEN 3 KİŞİYE PARA CEZASI

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz merkez ve ilçelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkemize giriş yaparak Sivas’a gelen 3 vatandaşımız Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmayarak, kendilerini toplumdan izole etmeleri tebliğ edilmiştir. Ancak üç vatandaşımızın Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince yapılan kontroller sonucunda belirttikleri adreste izin almadan ayrıldıkları tespit edildiğinden 3 vatandaşımızın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282.maddesi ve Hıffızısıha Kurulu gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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