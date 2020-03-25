14 gün kuralına uymayan 87 kişiye, 274 bin lira ceza

Dünyada etkisini hissettiren koronavirüs salgınına karşı Sivas’ta alınan tedbirlerin denetimleri sürüyor.

Koronavirüs uyarılarına rağmen yurt dışından gelerek 14 gün gözetim altında kalma kuralını ihlal eden 87 kişiye, kişi başı 3 Bin 150 TL para cezası uygulandı.

327 SİVASLIYA UYARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında 327 vatandaşa da uyarıda bulunuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sivas Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yasağı tekraren ihlal eden vatandaşlarımıza 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince en üst sınırdan (3.150,00TL) idari para cezası kesilecektir." denildi.