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14 gün kuralına uymayan çifte evde alıkonulma kararı

Karabük'te, mahkeme, korona tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

AA | 23.03.2020 - 10:48..
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Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da yaşayan ve koronavirüs test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

EVDE ALIKOYMA KARARI

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz hakları bulunduğu belirtildi.

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