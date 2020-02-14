14 Şubat Dünya Öykü Günümüz kutlu olsun

Bugün tüm dünya sevginin kölesi : ) 14 Şubat, kalbi aşkla çarpan her bireyin eline bir demet çiçek tutuşturup yanağına bir öpücük konduracak. Biz edebiyatseverler kutlamaları biraz artırıyoruz. Bugün Sevgililer Günü’ne bir de Dünya Öykü Günü’nün kutlamasını sığdırıyoruz. Yolumuz hep sevgiden geçsin, kuzeyimizi hep sevgiye çevirsin; ama kitaplar da illa olsun.

Belki de bugün çiçeğinizin yanına bir küçük de öykü tutuşturmalı.

Dünya Öykü Günümüz kutlu olsun…

DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ NASIL DOĞDU

Yazar Özcan Karabulut’un 1996’da çıkardığı Düşler Öyküsü Dergisi, 1997’de Ankara Öykü Günleri’nin başlamasına vesile olmuştu. Bu ilk kıvılcım, bir ateş topu olma yolunda ilerledi. 1997’da başlayan öykü günleri, Kasım 2003’te, 69. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi’nde onay alan Dünya Öykü Günü’nü doğurdu.

Öykücüler bir düş kurmuş ve bu düş gerçek olmuştu. Karabulut da, “İnsanı insan yapan düşleridir, siz yeter ki düş kurun ve düşünüzün peşinde koşun!” diyordu.

NEDEN 14 ŞUBAT

Aynı gün iki farklı kutlama gibi dursa da, aslında öykünün gününün de sevgi ile aynı güne denk getirilmesinin bir sebebi var. Bu sebebi en güzel Dünya Öykü Günü’nün başlatıcısı, yazar Özcan Karabulut anlatıyor. Diyor ki:

“Herhangi bir gün de olabilirdi ama neden 14 Şubat olmasın? Size şaşırtıcı gelebilir, Dünya Öykü Günü olarak 12 Eylül’ün olmasını öneren şair dostlarımız da vardı. Bu öneriyi kabul edemezdik, değil mi? Sait Faik, ‘Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey’ diyor. Biz, ‘Paylaştıkça, çoğaldıkça bir anlam kazanır’ diye ekledik ve Sait Faik’in bu sözünden hareketle Dünya Öykü Günü’nün kutlanacağı gün olarak 14 Şubat’a karar verdik. Ankara’da Kitapkurdu’nda ülkemizin dört bir tarafından gelen öykücülerimizle tartıştık ve bugünü benimsedik. Öyküyle, sevgiyle, Sevgililer Günü’yle birleştirilen bir gün oldu 14 Şubat. Öte yandan hiç de basit bir değerlendirme olmaz diye düşünüyorum, öykü bizim sevgilimiz aynı zamanda.”

Hepimiz yaşarken bir öykü kuruyor, kimimiz yaşamakla yetinirken kimimiz onu yazmanın peşine düşüyoruz. Bugün işte o peşine düştüğümüz yazılası öykülerimizin günü.

Dünya Öykü Günümüz bir kez daha kutlu olsun!

Ve hep bir şeyi sevmekle başlasın…

(Özcan Karabulut)

AŞKIN HALLERİ

Karabulut, yazın hayatını öyküye adamış bir yazar. Madem bugün Dünya Öykü Günü’nü kutluyoruz, o halde onun bir öykü kitabına da yer verelim. Bir yandan da Sevgililer Günü olduğuna göre, Aşkın Halleri öykü kitabını seçtim. Ondan bahsedeceğim…

Aşkın Halleri, Karabulut’un beşinci kitabı. Yine öykülerinde temel izleği, aşk. Bu öykü kitabının diğerlerinden ayıran, sadece aşkı ve aşkın değişen hallerini dile getiriyor. Kitabın ilk ve en etkileyici öyküsü Rojda'da olduğu gibi, umutsuz bir aşk olabiliyor anlatılan, ya da son öyküde olduğu gibi tükenmiş ama bitirilemeyen, bitirilmek istenmeyen bir evliliğin çıkarılan hesabı. Terk edenin de terk edilen kadar mutsuz olduğu ilişkiler. Aşk denince yanından ayrılmayan pek çok duyguyla birlikte tüm duygular, insanlığın halleri öykülerde geziniyor…

Aşkın Halleri

Özcan Karabulut

Can Yay.

S.: 88

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Damla Karakuş

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