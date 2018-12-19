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Doktorlar hamile kızın yaşını öğrenince polisi aradı

Adana'da 14 yaşında 8 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince, çocuk şube müdürlüğü olaya el attı.

İHA | 19.12.2018 - 03:48..
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Adana'da meydana gelen olayda 14 yaşındaki Afre Mehli ve 21 yaşındaki Fedi Hacyusuf 1 yıl öne evlenip Suriye'den kaçarak, bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi.

Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.

14 yaşında 8.5 aylık hamile VİDEO


DOKTOR MUAYENE EDİP POLİSE HABER VERDİ

Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü.

Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.

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