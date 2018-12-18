14 yaşında 8.5 aylık hamile Suriyeli

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21), bir yıl öne evlenip Suriye’de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak, bir süre önce Halep’ten Adana’ya geldi.

Afre Mehli, bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli, bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi’ne gitti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Doktor, kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip, polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis, Türkiye’de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

"SURİYE'DE 12 YAŞINDAN SONRA SERBEST" DEDİLER

Kocanın Suriye’de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu, Türkiye’deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

"BENİ ANNE-BABAM EVLENDİRDİ"

Afre Mehli’nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye’de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.